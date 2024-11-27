У передмісті Львова 17-річний водій легковика врізався в стовп: є постраждалі

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ДТП із постраждалими сталася ввечері 25 листопада поблизу міста Дубляни Львівського району. До лікарні ушпиталили неповнолітнього водія та пасажира автівки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

Слідчі встановили, що близько 19:00 на автодорозі "Східний під’їзд до міста Львова" автомобіль Chery Amulet виїхав за межі проїзної частини та влетів у стовп. За кермом перебував 17-річний житель Львівського району.

"Внаслідок ДТП водій автомобіля та його пасажир, 19-річний мешканець району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує до трьох років обмеження волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Львівщині кросовер Dodge Journey впав у котлован, перекинувся та загорівся. Внаслідок ДТП 68-річний водій та його 51-річний пасажир загинули на місці.