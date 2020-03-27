У Волинській обласній лікарні не вистачає засобів захисту медиків
Про це під час брифінгу 27 березня розповів головний лікар Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар, пише RegioNews з посиланням на konkurent.in.ua.
"Ми зранку до ночі моніторимо ринок з метою закупити якомога швидше, якісніше і при тому заощадити кошти, щоб забезпечити безпеку медпрацівників. Адже величезна складова навантаження на бюджет на сьогодні – це засоби захисту для лікарів. Вірус настільки швидко вражає і розповсюджується, що перш за все треба захистити медичний персонал", – зауважив Олександр Дудар.
Він також додав, що сьогодні, 27 березня, відвантажили перші вантажі в райони. Це Нововолинськ, Іваничі, Маневичі, Луцький район.
"Також ми забезпечили певними засобами захисту лікарів швидкої допомоги – 72 екіпажа. Працюємо в напрямку забезпечення інфекційної лікарні. Звісно, труднощі величезні і не вдається забезпечити усім, що хочеться, відразу. Заклади охорони здоров’я, прогнозувавши свою потребу в захисті, заявили засобів захисту, медикаментів та розхідних матеріалів на суму в межах 400 мільйонів гривень", – підсумував головний лікар Волинської обласної клінічної лікарні.
Дудар додав, що на сьогодні ні обласний бюджет, ні бюджети ОТГ таких коштів "не потягнуть".
"Тому ми підходимо до цього раціонально, закуповуємо централізовано і роздаємо на ці заклади охорони здоров’я те, що нам вдається придбати. Будемо відвантажувати партії засобів і медикаментів й на інші райони. На черзі і дитяча обласна лікарня, і інші районні лікарні", – додав Дудар.
У Луцьку також знімали дорожні знаки, щоб облаштувати карантинні блокпости
На карантинних постах Волині немає термометрів
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