У Луцьку знімали дорожні знаки, щоб облаштувати карантинні блокпости

У Луцьку приватне підприємство "Центр-Буд" знімало дорожні знаки по місту та везло їх до блокпостів на в'їзді в обласний центр Волині

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У Луцьку приватне підприємство "Центр-Буд" знімало дорожні знаки по місту та везло їх до блокпостів на в'їзді в обласний центр Волині

Про це пише місцеве видання "Конкурент", пише RegioNews. Ввечері 26 березня, в поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Ковельській, 6, двоє чоловіків, які представилися працівниками дорожньої служби, демонтували дорожній знак "Рух заборонено". Вони зазначили, що він потрібен на блокпості. Чоловіки завантажили знаки в автівку та поїхали у напрямку мікрорайону ДПЗ. Згодом їхній транспортний засіб було виявлено на вулиці Львівській. В багажнику автівки лежали дорожні знаки. Правоохоронці викликали керівника фірми й він пояснив, що його компанія виграла тендер на забезпечення блокпостів дорожніми знаками й міська рада дала вказівку якнайшвидше це зробити. З його слів, оскільки знаків наразі в наявності нема (вони замовлені), було прийнято рішення демонтувати інші знаки та відвезти їх на блокпости. Демонтовані знаки повинні повернути на свої місця.

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