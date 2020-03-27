У Луцьку знімали дорожні знаки, щоб облаштувати карантинні блокпости
Про це пише місцеве видання "Конкурент", пише RegioNews.
Ввечері 26 березня, в поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Ковельській, 6, двоє чоловіків, які представилися працівниками дорожньої служби, демонтували дорожній знак "Рух заборонено". Вони зазначили, що він потрібен на блокпості.
Чоловіки завантажили знаки в автівку та поїхали у напрямку мікрорайону ДПЗ. Згодом їхній транспортний засіб було виявлено на вулиці Львівській. В багажнику автівки лежали дорожні знаки.
Правоохоронці викликали керівника фірми й він пояснив, що його компанія виграла тендер на забезпечення блокпостів дорожніми знаками й міська рада дала вказівку якнайшвидше це зробити.
З його слів, оскільки знаків наразі в наявності нема (вони замовлені), було прийнято рішення демонтувати інші знаки та відвезти їх на блокпости. Демонтовані знаки повинні повернути на свої місця.
- 15:34 27 березня На початку квітня в Україні очікують сніг і мороз
- 15:27 27 березня У Житомирській області виявили двох інфікованих і превіряють 6 прихожан церкви
- 15:25 27 березня В Херсонській області перевірять на COVID-19 70 хворих з пневмонією
- 15:25 27 березня Кабмін вніс у Раду постанову про виконання держбюджету
- 15:09 27 березня У Луцьку знімали дорожні знаки, щоб облаштувати карантинні блокпости
- 15:08 27 березня Суд заарештував Кожару і призначив заставу в 14 млн
- 14:50 27 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 14:00 20 березня Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
- 18:38 20 березня ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"