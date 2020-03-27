В Волынской областной больнице не хватает средств защиты медиков
Об этом во время брифинга 27 марта рассказал главный врач Волынской областной клинической больницы Александр Дударь, пишет RegioNews со ссылкой на konkurent.in.ua.
"Мы с утра до ночи мониторим рынок с целью закупить как можно быстрее, качественнее и при этом сэкономить средства, чтобы обеспечить безопасность медработников. Ведь огромная составляющая нагрузки на бюджет на сегодня - это средства защиты для врачей. Вирус настолько быстро поражает и распространяется, что прежде всего надо защитить медицинский персонал", - отметил Александр Дударь.
Он также добавил, что сегодня, 27 марта, отгрузили первые грузы в районы. Это Нововолынск, Березовка, Маневичи, Луцкий район.
"Также мы обеспечили определенными средствами защиты врачей скорой помощи - 72 экипажа. Работаем в направлении обеспечения инфекционной больницы. Конечно, трудности огромные и не удается обеспечить всем, что хочется, сразу. Учреждения здравоохранения, прогнозувавшы свою потребность в защите, заявили средств защиты, медикаментов и расходных материалов на сумму в пределах 400 миллионов гривен", - подытожил главный врач Волынской областной клинической больницы.
Дударь добавил, что на сегодняшний день ни областной бюджет, ни бюджеты ОТГ таких средств "не потянут".
"Поэтому мы подходим к этому рационально, закупаем централизованно и раздаем эти учреждения здравоохранения том, что нам удается приобрести. Будем отгружать партии средств и медикаментов и на другие районы. На очереди и детская областная больница, и другие районные больницы ", - добавил Дударь.
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