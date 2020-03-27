В Волынской областной больнице не хватает средств защиты медиков

такая же ситуация и в областной детской больнице, райбольницах и бригадах скорой помощи

Фото: konkurent

такая же ситуация и в областной детской больнице, райбольницах и бригадах скорой помощи

Об этом во время брифинга 27 марта рассказал главный врач Волынской областной клинической больницы Александр Дударь, пишет RegioNews со ссылкой на konkurent.in.ua.

"Мы с утра до ночи мониторим рынок с целью закупить как можно быстрее, качественнее и при этом сэкономить средства, чтобы обеспечить безопасность медработников. Ведь огромная составляющая нагрузки на бюджет на сегодня - это средства защиты для врачей. Вирус настолько быстро поражает и распространяется, что прежде всего надо защитить медицинский персонал", - отметил Александр Дударь.

Он также добавил, что сегодня, 27 марта, отгрузили первые грузы в районы. Это Нововолынск, Березовка, Маневичи, Луцкий район.

"Также мы обеспечили определенными средствами защиты врачей скорой помощи - 72 экипажа. Работаем в направлении обеспечения инфекционной больницы. Конечно, трудности огромные и не удается обеспечить всем, что хочется, сразу. Учреждения здравоохранения, прогнозувавшы свою потребность в защите, заявили средств защиты, медикаментов и расходных материалов на сумму в пределах 400 миллионов гривен", - подытожил главный врач Волынской областной клинической больницы.

Дударь добавил, что на сегодняшний день ни областной бюджет, ни бюджеты ОТГ таких средств "не потянут".

"Поэтому мы подходим к этому рационально, закупаем централизованно и раздаем эти учреждения здравоохранения том, что нам удается приобрести. Будем отгружать партии средств и медикаментов и на другие районы. На очереди и детская областная больница, и другие районные больницы ", - добавил Дударь.

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