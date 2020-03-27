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27 березня 2020, 18:19 2

В одеській інфекційній лікарні не можуть використати експрес-тести на коронавірус – немає інструкцій МОЗ

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27 березня 2020, 18:19 2
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В Одеській інфекційній лікарні хворих з підозрою на коронавірус селять в палати по дві людини, так як місць немає, а спеціальні експрес-тести не використовують через відсутність інструкцій
Фото: Думская
В Одеській інфекційній лікарні хворих з підозрою на коронавірус селять в палати по дві людини, так як місць немає, а спеціальні експрес-тести не використовують через відсутність інструкцій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

19-річний пацієнт, якого госпіталізували в одеську міську інфекційну лікарню з підозрою на COVID-19, розповів про умови в палатах.

Молодий чоловік повернувся літаком з Європи через Стамбул ще 14 березня. Спочатку температури не було, але через більш ніж тиждень температура підскочила відразу до 39,5 градусів. Він її збив, але почався сухий кашель. Одесит поїхав в інфекційну лікарню.

Медики скидають свій захист у відра прямо під дверима палати, де лежать пацієнти з підозрою на коронавірус

Експрес-тест хлопцеві не зробили, та як їх поки не можуть використовувати

"Про експрес-тести, що надійшли — ми чекаємо підтвердження МОЗ з інструкцією їх використання, вони поки не відкриті", - заявила начальник відділу організації медичної допомоги дорослому населенню департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Алла Калеєва

Крім того, за словами хлопця, через кілька годин після госпіталізації в його бокс підселили ще одного пацієнта з вже підтвердженою пневмонією.

Лікарі сказали, що "місць у лікарні немає". Другий хворий теж прилетів майже два тижні тому зі Стамбула, сьогодні тільки здав аналізи і чекає відповіді з Києва.

"Сидимо удвох і думаємо, хто кого чим заразить", — нарікає хлопець.

Обидва пацієнти сподіваються, що їм хоча б шторку повісять між ліжками. Медики заходять в палату в захисних костюмах, рукавичках і масках, які потім викидають у відро з кришкою, що стоїть в "передпокої" палати, поруч із умивальником.

Бокс в інфекційній лікарні: через вікно передають їжу і спостерігають за пацієнтами

Нагадаємо, увечері 23 березня в Одесу прибуло 6 тисяч експрес-тестів на COVID-19 з Китаю, а також реактиви для ПЛР-аналізу.

Раніше повідомлялося, що лабораторним центром в Одесі отримано позитивний результат дослідження на COVID-19, це вже п'ятий випадок захворювання на коронавірус.


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