На карантинних постах Волині немає термометрів

На карантинних блокпостах на в'їзді до Луцька не вимірюють температуру, бо немає термометрів

Фото: volynua.com

На карантинних блокпостах на в'їзді до Луцька не вимірюють температуру, бо немає термометрів

Про це пише RegioNews з посиланням на ВолиньUA

До журналістів видання звернулися очевидці-волиняни, які розповіли, що при перетині одного з таких пунктів, на блокпості не виявилося жодного термометра.

"На блокпостах немає ні одного термометра. Навіщо ці пости з медиками?!" - обурюються волиняни.

Чергові на блокпості відповіли, що у Волинській адміністрації знають про цю проблему, але ніде не можуть знайти термометрів.

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