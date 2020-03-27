На карантинних постах Волині немає термометрів
На карантинних блокпостах на в'їзді до Луцька не вимірюють температуру, бо немає термометрів
На карантинних блокпостах на в'їзді до Луцька не вимірюють температуру, бо немає термометрів
Про це пише RegioNews з посиланням на ВолиньUA
До журналістів видання звернулися очевидці-волиняни, які розповіли, що при перетині одного з таких пунктів, на блокпості не виявилося жодного термометра.
"На блокпостах немає ні одного термометра. Навіщо ці пости з медиками?!" - обурюються волиняни.
Чергові на блокпості відповіли, що у Волинській адміністрації знають про цю проблему, але ніде не можуть знайти термометрів.
У Луцьку також знімали дорожні знаки, щоб облаштувати карантинні блокпости
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 березня 2020, 18:33"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"
20 березня 2020, 18:38
- 19:08 27 березня На Донбасі бойовики здійснили п’ять обстрілів позицій ОС
- 19:00 27 березня В Івано-Франківську зафіксували ще 10 випадків COVID-19
- 18:51 27 березня Мирна мешканка поранена під обстрілом бойовиків в Донецькій області
- 18:48 27 березня Справу голови Чернівецької облради Івана Мунтяна розслідуватимуть ще півроку
- 18:37 27 березня Міністрів охорони здоров'я та фінансів можуть звільнити - ЗМІ
- 18:33 27 березня У Волинській обласній лікарні не вистачає засобів захисту медиків
- 18:33 27 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 14:00 20 березня Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
- 18:38 20 березня ЗМІ розповіли, як нардепа Олену Шуляк використовувала "будівельна мафія"
Всі блоги »
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став керівник медицини
27 березня 2020, 14:00
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінського
26 березня 2020, 16:15
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації