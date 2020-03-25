На Волыни коронавирус зафиксирован у семилетней девочки
Об этом сообщает Волынская ОГА, пишет RegioNews.
В облгосадминистрации проинформировали о ежедневном течение болезни, начиная от 23 марта, когда мама девочки обратилась к врачу. Ребенок переносит болезнь легко, находится дома на самоизоляции.
23.03.2020 года мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность кислородом крови) 98%.
Ребенку проведены экспресс-тесты на грипп А и В - результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на COVID-19 у ребенка и родителей.
Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр.
23.03 вечером - температура тела девочки составляла 38,2
24.03.2020 состояние ребенка удовлетворительное, температура утром - 36,7, вечером-36,7.
24.03.2020 получен положительный результат ПЦР на COVID-19 у ребенка.
25.03 утром температура - 36,6, состояние ребенка удовлетворительное.
Ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы.
Проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция.
Напомним, на Волынь поступили экспресс-тесты и тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), защитные костюмы и маски для медперсонала.
В Луцке создали временный оперативный центр при Луцком городском совете для организации помощи льготным категориям граждан - жителям Луцкой объединенной территориальной общины.
На Волыни открыли благотворительный счет, куда можно перечислять средства для приобретения необходимых вещей для предотвращения возникновения и распространения коронавируса.
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