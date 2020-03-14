50 тисяч респіраторних масок вилучили у Волинській області

У пункті пропуску "Ягодин" вилучили заборонені для експорту медичні засоби

Фото, відео: Прикордонна служба

У пункті пропуску "Ягодин" вилучили заборонені для експорту медичні засоби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прикордонну службу України.

У пункті пропуску "Ягодин" в автомобілі "Рено" виявили 50 тисяч респіраторних масок класу FFP2, заборонених для експорту з України. Вивіз цих медичних засобів заборонено Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня цього року.

Загальна вага респіраторів понад 600 кг.

Транспортний засіб через кордон не пропустили. До участі у перевірці залучили Національну поліцію.



Нагадаємо, на кордоні з Польщею вилучили понад 10 тисяч контрабандних медичних масок.

На Закарпатті вилучили контрабанду медичних масок. До сусідньої Румунії планували перемістити 3650 захисних засобів.