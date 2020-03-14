50 тисяч респіраторних масок вилучили у Волинській області
У пункті пропуску "Ягодин" вилучили заборонені для експорту медичні засоби
У пункті пропуску "Ягодин" вилучили заборонені для експорту медичні засоби
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прикордонну службу України.
У пункті пропуску "Ягодин" в автомобілі "Рено" виявили 50 тисяч респіраторних масок класу FFP2, заборонених для експорту з України. Вивіз цих медичних засобів заборонено Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня цього року.
Загальна вага респіраторів понад 600 кг.
Транспортний засіб через кордон не пропустили. До участі у перевірці залучили Національну поліцію.
Нагадаємо, на кордоні з Польщею вилучили понад 10 тисяч контрабандних медичних масок.
На Закарпатті вилучили контрабанду медичних масок. До сусідньої Румунії планували перемістити 3650 захисних засобів.
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