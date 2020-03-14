50 тысяч респираторных масок изъяли в Волынской области

В пункте пропуска "Ягодин" изъяли запрещенные для экспорта медицинские средства

Фото, видео: Пограничная служба

В пункте пропуска "Ягодин" изъяли запрещенные для экспорта медицинские средства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины.

В пункте пропуска "Ягодин" в автомобиле "Рено" обнаружили 50 тысяч респираторных масок класса FFP2, запрещенных для экспорта из Украины. Вывоз этих медицинских средств запрещен Постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта этого года.

Общий вес респираторов более 600 кг.

Транспортное средство через границу не пропустили. К участию в проверке привлекли Национальную полицию.



Напомним, на границе с Польшей изъяли более 10 тысяч контрабандных медицинских масок.

На Закарпатье изъяли контрабанду медицинских масок. В соседней Румынии планировали переместить 3650 защитных средств.