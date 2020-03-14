14:08  14 марта
В США введено чрезвычайное положение из-за коронавируса
14:44  14 марта
В МОЗ опровергли информацию относительно четвертого случая заболевания коронавирусом
15:00  14 марта
Кабмин: Украина обеспечит неотложную эвакуацию своих граждан из Италии
UA | RU
UA | RU
14 марта 2020, 10:50 27

50 тысяч респираторных масок изъяли в Волынской области

Читайте також
українською мовою
14 марта 2020, 10:50 27
Читайте також українською мовою
В пункте пропуска "Ягодин" изъяли запрещенные для экспорта медицинские средства
Фото, видео: Пограничная служба
В пункте пропуска "Ягодин" изъяли запрещенные для экспорта медицинские средства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пограничную службу Украины.

В пункте пропуска "Ягодин" в автомобиле "Рено" обнаружили 50 тысяч респираторных масок класса FFP2, запрещенных для экспорта из Украины. Вывоз этих медицинских средств запрещен Постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта этого года.

Общий вес респираторов более 600 кг.

Транспортное средство через границу не пропустили. К участию в проверке привлекли Национальную полицию.


Напомним, на границе с Польшей изъяли более 10 тысяч контрабандных медицинских масок.

На Закарпатье изъяли контрабанду медицинских масок. В соседней Румынии планировали переместить 3650 защитных средств.


контрабанда кордон
Словакия временно закрывает въезд, Румыния ограничивает пересечение границы
13 марта 2020, 12:50
В Хмельницкой области "накрыли" склад безакцизного элитного алкоголя
12 марта 2020, 12:41
На Закарпатье изъяли сигареты на более чем 200 тысяч гривен
12 марта 2020, 10:31
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 марта 2020, 23:36
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Последние Популярные
Андрей Смолий
Юрий Бутусов
Виктор Таран
Все блоги »
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Женские бои в Харькове. Коронавирус и подруга губернатора мешают Светличной стать нардепом
13 марта 2020, 16:43
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »