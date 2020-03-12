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12 березня 2020, 10:31 1

На Закарпатті вилучили цигарки на понад 200 тисяч гривень

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12 березня 2020, 10:31 1
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250 пачок контрабандних цигарок конфіскували на ПП "Тиса"
Фото зі сторінки Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook
250 пачок контрабандних цигарок конфіскували на ПП "Тиса"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України-Західний кордон у Facebook.

11 березня прикордонники Чопського загону вилучили у 38-річного жителя Закарпаття 250 пачок контрабандного тютюну. Їх приховали від контролю у подвійних стінках мікроавтобусі "Citroen".

"Citroen" 2008 року випуску та виявлені у ньому тютюнові вироби на загальну суму майже 216 тисяч гривень вилучено співробітниками митниці.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонник вимагав 1000 доларів за допомогу контрабандисту. За "винагороду" військовий обіцяв надавати інформацію про розміщення нарядів на кордоні з Румунією.

На Закарпатті на продажі посад викрили керівника підрозділу ДСНС. Начальник аварійно-рятувального загону вимагав від громадян хабарі за сприяння у працевлаштуванні до підпорядкованого йому підрозділу.

45-річному закарпатцю дали 8 років за спробу зґвалтування 6-річної дівчинки. Злочинця зупинила бабуся дівчинки, яка почула крик дитини і прибігла на допомогу.

У МІКРОАВТОБУСІ ЗАКАРПАТЦЯ ЗНАЙШЛИ ПРИХОВАНІ СИГАРЕТИ Сьогодні ввечері прикордонники Чопського загону перешкодили...

Опубліковано Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон Середа, 11 березня 2020 р.


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