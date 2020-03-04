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04 березня 2020, 11:27 6

На Закарпатті вилучили контрабанду медичних масок

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04 березня 2020, 11:27 6
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До сусідньої Румунії планували перемістити 3650 захисних масок
Фото із сайту Прикордонної служби України
До сусідньої Румунії планували перемістити 3650 захисних масок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прикордонну службу України.

Сьогодні уночі військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Дюла" Мукачівського загону запобігли незаконному переміщенню через кордон медичних масок.

Інформацію про можливу протиправну діяльність прикордонники отримали від офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки.

Близько першої години ночі прикордонний наряд виявив п’ять поліетиленових пакунків за кілька десятків метрів від кордону. В них знаходились одноразові медичні маски. Правопорушники планували перемістити до сусідньої Румунії 3650 штук таких виробів.

Самі ж "кур’єри", ймовірніше за все, вдалися до втечі мотоциклом, на що вказують залишені на ґрунті сліди розвороту від транспортного засобу.

Тривають пошукові заходи.


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