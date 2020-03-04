На Закарпатті вилучили контрабанду медичних масок
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прикордонну службу України.
Сьогодні уночі військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Дюла" Мукачівського загону запобігли незаконному переміщенню через кордон медичних масок.
Інформацію про можливу протиправну діяльність прикордонники отримали від офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки.
Близько першої години ночі прикордонний наряд виявив п’ять поліетиленових пакунків за кілька десятків метрів від кордону. В них знаходились одноразові медичні маски. Правопорушники планували перемістити до сусідньої Румунії 3650 штук таких виробів.
Самі ж "кур’єри", ймовірніше за все, вдалися до втечі мотоциклом, на що вказують залишені на ґрунті сліди розвороту від транспортного засобу.
Тривають пошукові заходи.
- 13:44 04 березня "Слуга народу" планує проголосувати "пакетом" за весь склад Уряду
- 13:41 04 березня В Донецькій області на хабарництві попалися посадовці Держпродспоживслужби
- 13:41 04 березня На Рівненщині силовики влаштували рейд на бурштинокопачів
- 13:37 04 березня Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
- 13:27 04 березня "Слуги" готують чергове позачергове засідання Ради - по Рябошапці
- 13:19 04 березня В Луганській області внаслідок обстрілів важко поранено українського воїна – Міноборони
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука