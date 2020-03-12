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12 березня 2020, 12:41 2

На Хмельниччині "накрили" склад безакцизного елітного алкоголю

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12 березня 2020, 12:41 2
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Працівники ГУ ДФС у Хмельницькій області вилучили незаконно ввезені елітні алкогольні вироби без марок акцизного податку на суму 135 тисяч гривень
Фото: ГУ ДФС Хмельницької області
Працівники ГУ ДФС у Хмельницькій області вилучили незаконно ввезені елітні алкогольні вироби без марок акцизного податку на суму 135 тисяч гривень

Про це інформує пресслужба ДФС області, передає RegioNews.

Під час проведення обшуку у гаражі комунального автотранспортного підприємства,який орендує житель Хмельницького, вилучено 78 коробок елітних напоїв відомих світових брендів (горілка, коньяк, віскі, ром, джин, бренді, абсент, текіла, лікери торгових марок Atticus, Grey goose, Finlandia, Metaxa, Absolut, Jelzin).

Крім того, вилучено 355 скляних пляшок напоїв "Fragolino, Martini", 13 коробок вина та 81 пляшку елітних напоїв відомих світових брендів (коньяк, віскі, ром, джин, бренді, текіла, лікери торгових марок Chivas Regal, Jack Daniels, Lauders, McKenzie, Red Label, Black Label, Hankey Bannister, Balantines).

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України.


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