На кордоні з Польщею виявили понад 10 тисяч контрабандних медичних масок
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України-Західний кордон у Facebook.
На міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг" прикордонники Львівського загону ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу "Фольксваген" української реєстрації. В автомобілі виявлено два спеціально виготовлені тайники, подвійне днище багажного відділення, у яких знаходились марлеві та одноразові медичні маски у кількості 10653 штуки.
Виявлений товар та автомобіль вилучено. Контрабанду оцінили у 356 тисяч гривень.
Нагадаємо, газовий пістолет, пристрій для відстрілу гумових куль, складові до зброї виявили в трьох різних автомобілях на кордоні України з країнами Євросоюзу.
Минулого тижня на Закарпатті вилучили контрабанду медичних масок. До сусідньої Румунії планували перемістити 3650 захисних засобів.
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