На кордоні з Польщею виявили понад 10 тисяч контрабандних медичних масок

Контрабанду у ПП "Устилуг" оцінили у 356 тисяч гривень

Фото зі сторінки Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook

Контрабанду у ПП "Устилуг" оцінили у 356 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України-Західний кордон у Facebook.

На міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг" прикордонники Львівського загону ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу "Фольксваген" української реєстрації. В автомобілі виявлено два спеціально виготовлені тайники, подвійне днище багажного відділення, у яких знаходились марлеві та одноразові медичні маски у кількості 10653 штуки.

Виявлений товар та автомобіль вилучено. Контрабанду оцінили у 356 тисяч гривень.

Нагадаємо, газовий пістолет, пристрій для відстрілу гумових куль, складові до зброї виявили в трьох різних автомобілях на кордоні України з країнами Євросоюзу.

Минулого тижня на Закарпатті вилучили контрабанду медичних масок. До сусідньої Румунії планували перемістити 3650 захисних засобів.