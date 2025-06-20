На Вінниччині у міському парку втопився невідомий чоловік

фото: ДСНС України у Вінницькій області

Трагічна подія на воді трапилася напередодні в місті Хмільник. Особу загиблого наразі встановлюють

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.

Рятувальники дістали потопельника з водойми міського парку.

"Особа загиблого наразі встановлюється слідчими Нацполіції, як і причина, що призвела до загибелі чоловіка", — йдеться в повідомленні.