На Вінниччині у міському парку втопився невідомий чоловік
Трагічна подія на воді трапилася напередодні в місті Хмільник. Особу загиблого наразі встановлюють
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.
Рятувальники дістали потопельника з водойми міського парку.
"Особа загиблого наразі встановлюється слідчими Нацполіції, як і причина, що призвела до загибелі чоловіка", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на одній з баз відпочинку Вінницької області під час катання на катамарані потонув молодий хлопець.
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