На Київщині чоловіка вбило електричним струмом під час риболовлі
Нещасний випадок стався в селі Гута-Межигірська Вишгородського району. Чоловік отримав смертельне ураження електричним струмом під час риболовлі
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.
За даними слідства, 35-річний житель Вишгорода разом із товаришем перебував на березі водойми, де ловив рибу за допомогою вудки. Під час закидання снасті чоловік зайшов у воду та зачепив вудкою дроти лінії електропередач.
"Внаслідок ураження струмом, спричиненої високою напругою, потерпілий помер на місці події до приїзду бригади екстреної медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, 24 травня на Полтавщині 20-річний юнак загинув під час риболовлі від удару струмом.