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18 червня 2025, 07:10

На Київщині чоловіка вбило електричним струмом під час риболовлі

18 червня 2025, 07:10
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фото: Нацполіція
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Нещасний випадок стався в селі Гута-Межигірська Вишгородського району. Чоловік отримав смертельне ураження електричним струмом під час риболовлі

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За даними слідства, 35-річний житель Вишгорода разом із товаришем перебував на березі водойми, де ловив рибу за допомогою вудки. Під час закидання снасті чоловік зайшов у воду та зачепив вудкою дроти лінії електропередач.

"Внаслідок ураження струмом, спричиненої високою напругою, потерпілий помер на місці події до приїзду бригади екстреної медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, 24 травня на Полтавщині 20-річний юнак загинув під час риболовлі від удару струмом.

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