У Білій Церкві з річки дістали тіло жінки
Нещасний випадок стався у неділю, 15 червня, на водоймі по вулиці Котляревського у Білій Церкві. Рятувальники дістали тіло потопельниці з річки Рось
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Київській області.
Близько 14:00 надзвичайники вилучили тіло потопельниці з водойми.
"Особа загиблої наразі встановлюється", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у квітні у місті Білій Церкві рятувальники дістали з річки Рось тіло 15-річної дівчини.
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