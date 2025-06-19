На Прикарпатті в річці Прут виявили тіло жінки
У середу, 18 червня, у Надвірнянському районі Франківщини в річці Прут втопилася жінка
Про це повідомив пресцентр ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
Рятувальники підняли на берег тіло загиблої 1970 року народження. Потопельницю передали працівникам поліції для встановлення обставин трагедії.
Зазначається, що на Прикарпатті з початку року на водних об’єктах загинули вже 16 людей, з них – одна дитина.
"Рятувальники вкотре закликають громадян неухильно дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм. Бережіть себе та своїх рідних!", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями у Білій Церкві Київської області з річки дістали тіло жінки.
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