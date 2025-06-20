В Винницкой области в городском парке утонул неизвестный мужчина

фото: ГСЧС Украины в Винницкой области

Трагическое событие на воде произошло накануне в городе Хмельник. Личность погибшего устанавливают

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.

Спасатели достали утопленника из водоема городского парка.

"Лицо погибшего устанавливается следователями Нацполиции, как и причина, приведшая к гибели мужчины", — говорится в сообщении.