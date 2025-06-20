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20 июня 2025, 01:30

В Винницкой области в городском парке утонул неизвестный мужчина

20 июня 2025, 01:30
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фото: ГСЧС Украины в Винницкой области
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Трагическое событие на воде произошло накануне в городе Хмельник. Личность погибшего устанавливают

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.

Спасатели достали утопленника из водоема городского парка.

"Лицо погибшего устанавливается следователями Нацполиции, как и причина, приведшая к гибели мужчины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на одной из баз отдыха Винницкой области во время катания на катамаране утонул молодой парень.

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вода смерть утопленники спасатели Винницкая область трагедия водоем
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