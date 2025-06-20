В Винницкой области в городском парке утонул неизвестный мужчина
Трагическое событие на воде произошло накануне в городе Хмельник. Личность погибшего устанавливают
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.
Спасатели достали утопленника из водоема городского парка.
"Лицо погибшего устанавливается следователями Нацполиции, как и причина, приведшая к гибели мужчины", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на одной из баз отдыха Винницкой области во время катания на катамаране утонул молодой парень.
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