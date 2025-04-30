Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає RegioNews.

Аварія сталася 29 квітня між с. Медвеже Вушко та с. Юзвин Вінницького району. Попередньо, водій вантажівки DAF скоїв наїзд на пішохода, який рухався з велосипедом у руках по правому краю проїзної частини дороги.

Внаслідок ДТП 61-річний потерпілий загинув в лікарні. Автомобіль водія забрали на арештмайданчик. Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, раніше у Тернопільській області водій автомобіля Урал 375 виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з Peugeot 3008. Внаслідок цього госпіталізували водія легковика та його 15-річного сина.