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30 квітня 2025, 13:22

Троє людей отримали травми в результаті ДТП на Тернопільщині

30 квітня 2025, 13:22
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фото: Національна поліція
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Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 30 квітня близько 9 год. на трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», поблизу села Шляхтинці. Там не розминулися дві автівки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції. У ході перевірки з'ясувалося, що водій Citroen Berlingo виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з фургоном Renault Trafic.

У результаті удару травми отримав кермувальник Citroen, а також двоє пасажирів мікроавтобуса. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік загинув під вантажівкою під час ремонту.

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