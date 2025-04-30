Троє людей отримали травми в результаті ДТП на Тернопільщині

фото: Національна поліція

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 30 квітня близько 9 год. на трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», поблизу села Шляхтинці. Там не розминулися дві автівки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції. У ході перевірки з'ясувалося, що водій Citroen Berlingo виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з фургоном Renault Trafic.

У результаті удару травми отримав кермувальник Citroen, а також двоє пасажирів мікроавтобуса. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік загинув під вантажівкою під час ремонту.