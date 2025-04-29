Фото: Нацполіція

У Тернопільській області сталась аварія з вантажівкою. Внаслідок ДТП двох людей госпіталізували

Про це повідомляє поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 29 квітня близько 11:00 на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Водій автомобіля Урал 375 виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з Peugeot 3008.

Внаслідок цього госпіталізували водія легковика та його 15-річного сина. Правоохоронці встановлюють причини ДТП.

Нагадаємо, 26 квітня сталась ДТП неподалік від Житомира. Там було зіткнення авто Renault Kangoo із зустрічним сідловим тягачем Renault. Легковик внаслідок аварії перетворився на купу металу.