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30 апреля 2025, 18:09

В Винницкой области водитель грузовика сбил пешехода насмерть

30 апреля 2025, 18:09
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Фото: Нацполиция
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В Винницкой области расследуют смертельное ДТП. На смерть сбили 61-летнего мужчину

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

Авария произошла 29 апреля между с. Медвежье Ушко и с. Юзвин Винницкого района. Предварительно водитель грузовика DAF совершил наезд на пешехода, который двигался с велосипедом в руках по правому краю проезжей части дороги.

В результате ДТП 61-летний пострадавший погиб в больнице. Автомобиль водителя забрали на арестплощадку. Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего).

Напомним, ранее в Тернопольской области водитель автомобиля Урал 375 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Peugeot 3008. В результате госпитализировали водителя легковушки и его 15-летнего сына.

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