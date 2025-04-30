Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

Авария произошла 29 апреля между с. Медвежье Ушко и с. Юзвин Винницкого района. Предварительно водитель грузовика DAF совершил наезд на пешехода, который двигался с велосипедом в руках по правому краю проезжей части дороги.

В результате ДТП 61-летний пострадавший погиб в больнице. Автомобиль водителя забрали на арестплощадку. Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего).

Напомним, ранее в Тернопольской области водитель автомобиля Урал 375 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Peugeot 3008. В результате госпитализировали водителя легковушки и его 15-летнего сына.