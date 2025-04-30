Зіткнення авто на Житомирщині: постраждали четверо чоловіків
ДТП сталася зранку 29 квітня у селі Киковій Звягельського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
На дорозі зіткнулися два автомобілі: Mercedes Benz під керуванням 38-річного водія та Daewoo Sens, за кермом якого був 27-річний чоловік.
Внаслідок ДТП травми отримали водії авто та двоє пасажирів Mercedes Benz: чоловіки 54 та 52 років. Усіх доставили до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 28 квітня на Рівненщині водій квадроцикла врізався у бетонний паркан. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
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