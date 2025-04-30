фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На дорозі зіткнулися два автомобілі: Mercedes Benz під керуванням 38-річного водія та Daewoo Sens, за кермом якого був 27-річний чоловік.

Внаслідок ДТП травми отримали водії авто та двоє пасажирів Mercedes Benz: чоловіки 54 та 52 років. Усіх доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 28 квітня на Рівненщині водій квадроцикла врізався у бетонний паркан. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.