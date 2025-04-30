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30 квітня 2025, 12:16

На Львівщині п'яний водій збив підлітка на електросамокаті

30 квітня 2025, 12:16
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фото: Національна поліція
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У Бориславі на Львівщині правоохоронці затримали водія, який наїхав на неповнолітнього, що керував електросамокатом. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 29 квітня на вулиці Івасюка у місті Борислав Дрогобицького району.

Водій автомобіля Mazda CX-5, 32-річний мешканець одного з сіл району, здійснив наїзд на електросамокат, яким керував 14-річний місцевий житель.

Внаслідок ДТП неповнолітній кермувальник електросамоката отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Встановлено, що водій автомобіля керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка затримали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, в Києві жінка не впоралася з керуванням електросамокатом та впала посеред дороги. На щастя, обійшлося без травм.

Раніше у Рівному пенсіонер отримав тяжкі травми через наїзд самоката. Внаслідок удару чоловік отримав тяжку травму – перелом черепа.

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