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14 травня 2021, 14:33 308

У Вінниці проходять масштабні антитерористичні навчання СБУ

14 травня 2021, 14:33 308
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На низці вулиць міста обмежили рух транспорту
На низці вулиць міста обмежили рух транспорту
Фото: із відкритих джерел
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У Вінниці працівники СБУ проводять антитерористичні навчання, вони відпрацьовують ситуацію, коли будівлю суду захопили терористи та тримають заручників.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на речника СБУ Вінницької області Дениса Закаблука, передає RegioNews.

Спецпризначенці прибули на гелікоптері, заручники і терористи умовні знаходились в будівлі, відбувся штурм будівлі, звільнення і ліквідація надзвичайних ситуацій", - повідомив він.

В СБУ нагадали, що під час навчань можливе тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів.

Також на низці вулиць Вінниці обмежили рух транспорту, навчання будуть тривати до 15 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині.

Також у Херсонській області СБУ провела масштабні антитерористичні навчання.

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