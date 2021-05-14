У "Борисполі" вилучили контрабанду кокаїну на 11 мільйонів

За інформацією спецслужби, іноземець під виглядом туриста віз партію наркотику для збуту місцевим наркодилерам

За інформацією спецслужби, іноземець під виглядом туриста віз партію наркотику для збуту місцевим наркодилерам

Фото: СБУ

Служба безпеки України блокувала в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" контрабанду 2,8 кг кокаїну з однієї із сусідніх країн. Оперативники інформують, що вартість вилученого наркотику за цінами "чорного ринку" близько 11,5 млн грн.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що іноземець прибув в Україну під виглядом туриста і нібито для отримання стоматологічних послуг. Для підтвердження мети відвідування він навіть зареєструвався на прийом в одній із київських стоматологічних клінік.

Правоохоронці виявили наркотики в його особистих речах під час проведення поглибленого митного огляду в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Проведені експрес-дослідження підтвердили, що виявлена речовина - особливо небезпечний наркотичний засіб кокаїн. Вартість вилученого наркотику за цінами "чорного ринку" становить понад 11,5 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі наркокур’єра затримано. Відкрито кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що поліція викрила угруповання, яке продавало наркотики у Харківській та Полтавській областях.