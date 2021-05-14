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14 травня 2021, 12:49 10

У "Борисполі" вилучили контрабанду кокаїну на 11 мільйонів

14 травня 2021, 12:49 10
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За інформацією спецслужби, іноземець під виглядом туриста віз партію наркотику для збуту місцевим наркодилерам
За інформацією спецслужби, іноземець під виглядом туриста віз партію наркотику для збуту місцевим наркодилерам
Фото: СБУ
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Служба безпеки України блокувала в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" контрабанду 2,8 кг кокаїну з однієї із сусідніх країн. Оперативники інформують, що вартість вилученого наркотику за цінами "чорного ринку" близько 11,5 млн грн.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що іноземець прибув в Україну під виглядом туриста і нібито для отримання стоматологічних послуг. Для підтвердження мети відвідування він навіть зареєструвався на прийом в одній із київських стоматологічних клінік.

Правоохоронці виявили наркотики в його особистих речах під час проведення поглибленого митного огляду в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Проведені експрес-дослідження підтвердили, що виявлена речовина - особливо небезпечний наркотичний засіб кокаїн. Вартість вилученого наркотику за цінами "чорного ринку" становить понад 11,5 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі наркокур’єра затримано. Відкрито кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що поліція викрила угруповання, яке продавало наркотики у Харківській та Полтавській областях.

СБУ наркотики контрабанда аеропорт Бориспіль

 
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