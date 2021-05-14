На Харківщині розпочалися чергові антитерористичні навчання під керівництвом СБУ
Сьогодні, 14 травня, Служба безпеки України розпочала черговий етап масштабних антитерористичних навчань на території міста Харкова та області.
Як передає RegioNews, про це повідомив керівник пресцентру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Крім СБУ у навчаннях беруть участь підрозділи Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури.
Навчання відбуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням військової техніки і радіотехнічних засобів", - повідомили оперативники.
У СБУ попередили, що в рамках навчань можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту.
Раніше повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині.
Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.