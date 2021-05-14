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14 травня 2021, 10:13 182

На Харківщині розпочалися чергові антитерористичні навчання під керівництвом СБУ

14 травня 2021, 10:13 182
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Правоохоронці можуть перевіряти документи та оглядати транспорт
Фото: Facebook
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Сьогодні, 14 травня, Служба безпеки України розпочала черговий етап масштабних антитерористичних навчань на території міста Харкова та області.

Як передає RegioNews, про це повідомив керівник пресцентру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Крім СБУ у навчаннях беруть участь підрозділи Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури.

Навчання відбуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням військової техніки і радіотехнічних засобів", - повідомили оперативники.

У СБУ попередили, що в рамках навчань можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту.

Раніше повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині.

Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.

Харківська область антитерористичні навчання СБУ документ Нацполіція

 
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