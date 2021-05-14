В Виннице проходят масштабные антитеррористические учения СБУ

На ряде улиц города ограничили движение транспорта

На ряде улиц города ограничили движение транспорта

Фото: из открытых источников

В Виннице работники СБУ проводят антитеррористические учения, они отрабатывают ситуацию, когда здание суда захватили террористы и держат заложников.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Винницкой области Дениса Закаблука, передает RegioNews.

Спецназовцы прибыли на вертолете, заложники и террористы условные находились в здании, состоялся штурм здания, освобождение и ликвидация чрезвычайных ситуаций", - сообщил он.

В СБУ напомнили, что во время учений возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей.

Также на ряде улиц Винницы ограничили движение транспорта, учения будут продолжаться до 15 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине.

Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.