В Виннице проходят масштабные антитеррористические учения СБУ
В Виннице работники СБУ проводят антитеррористические учения, они отрабатывают ситуацию, когда здание суда захватили террористы и держат заложников.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Винницкой области Дениса Закаблука, передает RegioNews.
Спецназовцы прибыли на вертолете, заложники и террористы условные находились в здании, состоялся штурм здания, освобождение и ликвидация чрезвычайных ситуаций", - сообщил он.
В СБУ напомнили, что во время учений возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей.
Также на ряде улиц Винницы ограничили движение транспорта, учения будут продолжаться до 15 мая.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине.
Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.