СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині біля кордону з Росією

Вони будуть тривати до кінця травня

Вони будуть тривати до кінця травня

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, зо органи місцевого самоврядування поінформовані про заплановані заходи, вони надають повне сприяння правоохоронцям.

У спецслужбі наголошують, що навчання будуть проходити в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів.

У межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу”, - додали в відомстві.

Там також додали, що антитерористичні тренування пройдуть у суворій відповідності до вимог чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини. Принагідно СБУ закликає громадян бути пильними.

Нагадаємо, на Полтавщині СБУ викрила посадовців "Укргазвидобування": вкрали 100 тонн пального.