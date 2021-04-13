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13 квітня 2021, 17:33 476

СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині біля кордону з Росією

13 квітня 2021, 17:33 476
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України із 14 квітня почне проводити антитерористичні навчання у Харківській області, особливу увагу відведуть прикордонним районам. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, зо органи місцевого самоврядування поінформовані про заплановані заходи, вони надають повне сприяння правоохоронцям.

У спецслужбі наголошують, що навчання будуть проходити в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів.

У межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу”, - додали в відомстві.

Там також додали, що антитерористичні тренування пройдуть у суворій відповідності до вимог чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини. Принагідно СБУ закликає громадян бути пильними.

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