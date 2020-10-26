19:38  26 жовтня
Найбільше порушень на виборах зафіксовано у Київській області, - Геращенко
15:58  26 жовтня
У міськраді Харкова анонсували відеозвернення Кернеса до мешканців міста
18:17  26 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Мар`їнку
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2020, 17:12 3

Голова Вінницької ОДА Борзов визнав свою поразку на виборах мера Вінниці

26 жовтня 2020, 17:12 3
Читайте также на русском языке
За результатами екзитполів, голова ОДА посів третє місце на виборах, отримавши майже 8% голосів
За результатами екзитполів, голова ОДА посів третє місце на виборах, отримавши майже 8% голосів
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова Вінницької ОДА та кандидат в мери Вінниці Сергій Борзов, який балотувався від президентської партії “Слуга Народу”, привітав Сергія Моргунова з перемогою.

Про це сам Сергій Борзов написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Вітаю Сергія Моргунова з перемогою на виборах міського голови Вінниці.

Офіційні результати голосування не оголошені, але екзітполи не залишають сумнів.

Сергію Анатолійовичу, Ви були переконливіші. Маєте політичний досвід", - прокоментував Борзов.

Вітаю Сергія Моргунова з перемогою на виборах міського голови Вінниці. Офіційні результати голосування не оголошені,...

Posted by Сергій Борзов Кандидат на посаду міського голови Вінниці on Monday, October 26, 2020

Нагадаємо, за даними екзит-полу "Українська Стратегія Гройсмана” та Сергій Моргунов перемагають у Вінниці .

вибори мер Вінниця Моргунов Сергій Борзов Сергій результат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Луцьку відбудеться другий тур виборів мера
26 жовтня 2020, 16:20
У Авакова відзвітували про кількість порушених справ на довиборах у Раду
26 жовтня 2020, 15:47
У ЦВК пояснили, коли оприлюднять результати місцевих виборів
26 жовтня 2020, 15:32
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Всі блоги »