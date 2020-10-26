Голова Вінницької ОДА Борзов визнав свою поразку на виборах мера Вінниці

За результатами екзитполів, голова ОДА посів третє місце на виборах, отримавши майже 8% голосів

За результатами екзитполів, голова ОДА посів третє місце на виборах, отримавши майже 8% голосів

Фото з відкритих джерел

Голова Вінницької ОДА та кандидат в мери Вінниці Сергій Борзов, який балотувався від президентської партії “Слуга Народу”, привітав Сергія Моргунова з перемогою.

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