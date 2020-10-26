Голова Вінницької ОДА Борзов визнав свою поразку на виборах мера Вінниці
За результатами екзитполів, голова ОДА посів третє місце на виборах, отримавши майже 8% голосів
За результатами екзитполів, голова ОДА посів третє місце на виборах, отримавши майже 8% голосів
Голова Вінницької ОДА та кандидат в мери Вінниці Сергій Борзов, який балотувався від президентської партії “Слуга Народу”, привітав Сергія Моргунова з перемогою.
Про це сам Сергій Борзов написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
Вітаю Сергія Моргунова з перемогою на виборах міського голови Вінниці.
Офіційні результати голосування не оголошені, але екзітполи не залишають сумнів.
Сергію Анатолійовичу, Ви були переконливіші. Маєте політичний досвід", - прокоментував Борзов.
Вітаю Сергія Моргунова з перемогою на виборах міського голови Вінниці. Офіційні результати голосування не оголошені,...Posted by Сергій Борзов Кандидат на посаду міського голови Вінниці on Monday, October 26, 2020
Нагадаємо, за даними екзит-полу "Українська Стратегія Гройсмана” та Сергій Моргунов перемагають у Вінниці .
У Луцьку відбудеться другий тур виборів мераВсі новини »
26 жовтня 2020, 16:20У Авакова відзвітували про кількість порушених справ на довиборах у Раду
26 жовтня 2020, 15:47У ЦВК пояснили, коли оприлюднять результати місцевих виборів
26 жовтня 2020, 15:32
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації