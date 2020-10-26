У Луцьку відбудеться другий тур виборів мера
За попередніми підрахунками, на виборах мера Луцька лідирує 32-річний радник в.о. міського голови Ігор Поліщук, набравши 33,9% голосів.
Про це повідомили у Луцькій міській ТВК, пише RegioNews з посиланням на Волинські новини.
Станом на 8:40 сьогоднішнього ранку було підраховано 99980 бюлетнів з 54 дільниць. Голоси розділились наступним чином:
- Ігор Поліщук ("За майбутнє")– 33,93%
- Богдан Шиба (самовисуванець)– 12,97%
- Юрій Моклиця ("Європейська солідарність" )– 12,84%
- Алла Надточій ("Громадянський рух "Свідомі")– 10,51%
- Роман Бондарук ("Слуга народу" )– 7,94%
- Микола Федик (ВО "Свобода") – 6,92%
- Ірина Чебелюк ("Батьківщина") – 5,69%
- Мельник Євген ("Сила і честь")– 3,35%
- Віктор Грисюк ("Еко партія Берези") – 1,77%
- Артур Мартіросян ("Аграрна партія") – 1,72%
Також згідно з попередніми результатами Волинської обласної ТВК, у Волинську обласну раду проходять 7 партій.
Станом на 15.00 годину обраховані дані майже з усіх ДВК області. Всього на Волині - 1122 дільниці, наразі ще немає даних з 13 дільниць. Тому можна говорити, що кардинально результати не зміняться.
Голоси розподілилися наступним чином:
- "ЗА Майбутнє" - 31,18%
- "Європейська Солідарність" - 12,43%
- "Батьківщина" - 11,59%
- "Слуга Народу" - 9,62%
- "Свобода" - 8,57%
- "Аграрна партія" - 6,14%
- "Сила і Честь" - 5,12%.
Три партії, які брали участь у виборах, не здолали 5%-й бар’єр і не матимуть своїх представників в облраді. Це "Опозиційна платформа – За життя" (2,89%), Радикальна партія Олега Ляшка (3,11%) та "Наш край" (0,92%).
Нагадаємо, результати виборів мера Києва планують оголосити до 6 листопада - ТВК.