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26 жовтня 2020, 16:20 9

У Луцьку відбудеться другий тур виборів мера

26 жовтня 2020, 16:20 9
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У другому турі зустрінуться Ігор Поліщук та Богдан Шиба
У другому турі зустрінуться Ігор Поліщук та Богдан Шиба
Фото з відкритих джерел
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За попередніми підрахунками, на виборах мера Луцька лідирує 32-річний радник в.о. міського голови Ігор Поліщук, набравши 33,9% голосів.

Про це повідомили у Луцькій міській ТВК, пише RegioNews з посиланням на Волинські новини.

Станом на 8:40 сьогоднішнього ранку було підраховано 99980 бюлетнів з 54 дільниць. Голоси розділились наступним чином:

  • Ігор Поліщук ("За майбутнє")– 33,93%
  • Богдан Шиба (самовисуванець)– 12,97%
  • Юрій Моклиця ("Європейська солідарність" )– 12,84%
  • Алла Надточій ("Громадянський рух "Свідомі")– 10,51%
  • Роман Бондарук ("Слуга народу" )– 7,94%
  • Микола Федик (ВО "Свобода") – 6,92%
  • Ірина Чебелюк ("Батьківщина") – 5,69%
  • Мельник Євген ("Сила і честь")– 3,35%
  • Віктор Грисюк ("Еко партія Берези") – 1,77%
  • Артур Мартіросян ("Аграрна партія") – 1,72%

Також згідно з попередніми результатами Волинської обласної ТВК, у Волинську обласну раду проходять 7 партій.

Станом на 15.00 годину обраховані дані майже з усіх ДВК області. Всього на Волині - 1122 дільниці, наразі ще немає даних з 13 дільниць. Тому можна говорити, що кардинально результати не зміняться.

Голоси розподілилися наступним чином:

  • "ЗА Майбутнє" - 31,18%
  • "Європейська Солідарність" - 12,43%
  • "Батьківщина" - 11,59%
  • "Слуга Народу" - 9,62%
  • "Свобода" - 8,57%
  • "Аграрна партія" - 6,14%
  • "Сила і Честь" - 5,12%.

Три партії, які брали участь у виборах, не здолали 5%-й бар’єр і не матимуть своїх представників в облраді. Це "Опозиційна платформа – За життя" (2,89%), Радикальна партія Олега Ляшка (3,11%) та "Наш край" (0,92%).

Нагадаємо, результати виборів мера Києва планують оголосити до 6 листопада - ТВК.

вибори мер Волинь облрада Волинська область результат ТВК другий тур
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