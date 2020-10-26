У Луцьку відбудеться другий тур виборів мера

У другому турі зустрінуться Ігор Поліщук та Богдан Шиба

У другому турі зустрінуться Ігор Поліщук та Богдан Шиба

Фото з відкритих джерел

Про це повідомили у Луцькій міській ТВК, пише RegioNews з посиланням на Волинські новини.

Станом на 8:40 сьогоднішнього ранку було підраховано 99980 бюлетнів з 54 дільниць. Голоси розділились наступним чином:

Ігор Поліщук ("За майбутнє")– 33,93%

Богдан Шиба (самовисуванець)– 12,97%

Юрій Моклиця ("Європейська солідарність" )– 12,84%

Алла Надточій ("Громадянський рух "Свідомі")– 10,51%

Роман Бондарук ("Слуга народу" )– 7,94%

Микола Федик (ВО "Свобода") – 6,92%

Ірина Чебелюк ("Батьківщина") – 5,69%

Мельник Євген ("Сила і честь")– 3,35%

Віктор Грисюк ("Еко партія Берези") – 1,77%

Артур Мартіросян ("Аграрна партія") – 1,72%

Також згідно з попередніми результатами Волинської обласної ТВК, у Волинську обласну раду проходять 7 партій.

Станом на 15.00 годину обраховані дані майже з усіх ДВК області. Всього на Волині - 1122 дільниці, наразі ще немає даних з 13 дільниць. Тому можна говорити, що кардинально результати не зміняться.

Голоси розподілилися наступним чином:

"ЗА Майбутнє" - 31,18%

"Європейська Солідарність" - 12,43%

"Батьківщина" - 11,59%

"Слуга Народу" - 9,62%

"Свобода" - 8,57%

"Аграрна партія" - 6,14%

"Сила і Честь" - 5,12%.

Три партії, які брали участь у виборах, не здолали 5%-й бар’єр і не матимуть своїх представників в облраді. Це "Опозиційна платформа – За життя" (2,89%), Радикальна партія Олега Ляшка (3,11%) та "Наш край" (0,92%).

Нагадаємо, результати виборів мера Києва планують оголосити до 6 листопада - ТВК.