У Авакова відзвітували про кількість порушених справ на довиборах у Раду

Йдеться про 208-й округ, що на Чернігівщині

Йдеться про 208-й округ, що на Чернігівщині

Фото: сайт МВС

Від початку виборчого процесу правоохоронці відкрили 6 кримінальних проваджень через порушення на довиборах до Верховної Ради в окрузі №208 на Чернігівщині, з яких три стосуються підкупу виборців.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Тут (на 208 окрузі, - ред.) з початку виборчого процесу було відкрито 6 кримінальних проваджень, в тому числі 3 провадження – по статті "підкуп виборців", і 3 – по статті 157 – перешкоджання здійсненню виборчих прав громадян", - сказав він.

Геращенко зазначив, що власне у день голосування на цьому окрузі були зафіксовані три події. Зокрема, перша – коли орієнтовно о 21:00 на одній з дільниць у селищі Піски було відключено електропостачання, але воно одразу завдяки ефективним діям представників електромереж було відновлено. За словами заступника міністра, це не була ніяка диверсія - просто технічна несправність.

Також на цьому окрузі у день голосування було зафіксовано повідомлення про те, що у селі Березна Менського району на виборчій дільниці №417 відсутні інформаційні білборди з інформацією про кандидатів, і ще один випадок – зафіксовано скаргу про відсутність у селищі Волосківці Менського району плакатів з інформацією про одного з кандидатів.

Геращенко поінформував, що у день голосування жодних відомостей про порушення в окрузі №208 у ЄРДР не вносилося, адмінпротоколи не складалися, бо не було за його словами, жодних заяв.

Він зазначив, що ситуація в цьому окрузі перебуває під прискіпливим наглядом правоохоронних органів.

"Висока явка по цьому округу дійсно мала місце, і дійсно це є привід задуматися, чому вона була. Хтось може сказати, що це тому, що кандидати так добре агітували за себе. Але нам потрібні факти, і ці факти будуть перевірені. Звісно, що ситуація на цьому окрузі перебуває під прискіпливим поглядом і суспільства, і ЗМІ, і правоохоронних органів", - поінформував Геращенко.

Загалом, за словами заступника, з урахуванням того, що в країні працювали 29 тисяч виборчих дільниць, і того, що у голосуванні на виборах брали участь понад 10 мільйонів виборців, то кількість порушень, яка була зафіксована, відносно невелика.

Раніше повідомлялось, що Олег Ляшко заявив про перемогу на виборах по 208 округу.

Однак згодом стало відомо, що на проміжних виборах у Верховну Раду по 208 одномандатному виборчому окрузі лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.