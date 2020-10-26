У ЦВК пояснили, коли оприлюднять результати місцевих виборів
Спочатку всі дані повинні прийти від ТВК
Спочатку всі дані повинні прийти від ТВК
У Центральній виборчій комісії пояснили, що в даний час у них немає даних за результатами місцевих виборів, тому що ці дані повинні спочатку надійти від територіальних виборчих комісій.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
25 жовтня відбулися місцеві вибори. Їх організовують відповідні територіальні виборчі комісії. Саме ТВК встановлюють підсумки і результати голосування. Тільки потім остаточні результати передають в ЦВК", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що як тільки ЦВК отримає результати, встановлені ТВК, - ці дані відразу з'являться на офіційному сайті комісії.
Нагадаємо, явка на місцевих виборах в Україні склала 36,88%.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації