У ЦВК пояснили, коли оприлюднять результати місцевих виборів

Спочатку всі дані повинні прийти від ТВК

Спочатку всі дані повинні прийти від ТВК

Фото: з відкритих джерел

У Центральній виборчій комісії пояснили, що в даний час у них немає даних за результатами місцевих виборів, тому що ці дані повинні спочатку надійти від територіальних виборчих комісій.