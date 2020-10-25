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25 жовтня 2020, 22:03 12

Екзит-пол: "Українська Стратегія Гройсмана” та Сергій Моргунов перемагають у Вінниці

25 жовтня 2020, 22:03 12
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Фото з відкритих джерел
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У Вінниці на місцевих виборах прогнозовано перемагають Сергій Моргунов та «Українська стратегія Гройсмана», яка матиме більшість у Вінницькій облраді.

Такі дані екзит-полу Комітету виборців України, пише RegioNews.

На виборах міського голови результати наступні:

Сергій Моргунов – 68,9 %;

Сергій Кудлаєнко – 13,2 %;

Сергій Борзов – 7,4.

Результати екзит-полу до Вінницької обласної ради:

"Українська Стратегія Гройсмана” – 53,9 %;

"Європейська Солідарність” – 16,2 %;

"Слуга Народу” – 9,2%.

Нагадаємо, екзит-пол: Руслан Марцінків, набравши понад 85% голосів, перемагає у Івано-Франківську.

вибори мер Вінниця Моргунов Сергій Володимир Гройсман екзит-пол
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