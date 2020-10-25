Екзит-пол: "Українська Стратегія Гройсмана” та Сергій Моргунов перемагають у Вінниці

Сергій Моргунов зберігає крісло мера Вінниці

Сергій Моргунов зберігає крісло мера Вінниці

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У Вінниці на місцевих виборах прогнозовано перемагають Сергій Моргунов та «Українська стратегія Гройсмана», яка матиме більшість у Вінницькій облраді.