Екзит-пол: "Українська Стратегія Гройсмана” та Сергій Моргунов перемагають у Вінниці
Сергій Моргунов зберігає крісло мера Вінниці
Сергій Моргунов зберігає крісло мера Вінниці
У Вінниці на місцевих виборах прогнозовано перемагають Сергій Моргунов та «Українська стратегія Гройсмана», яка матиме більшість у Вінницькій облраді.
Такі дані екзит-полу Комітету виборців України, пише RegioNews.
На виборах міського голови результати наступні:
Сергій Моргунов – 68,9 %;
Сергій Кудлаєнко – 13,2 %;
Сергій Борзов – 7,4.
Результати екзит-полу до Вінницької обласної ради:
"Українська Стратегія Гройсмана” – 53,9 %;
"Європейська Солідарність” – 16,2 %;
"Слуга Народу” – 9,2%.
Нагадаємо, екзит-пол: Руслан Марцінків, набравши понад 85% голосів, перемагає у Івано-Франківську.
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