Глава Винницкой ОГА Борзов признал свое поражение на выборах мэра Винницы
По результатам экзит-полов, главаОГА занял третье место на выборах, получив почти 8% голосов
По результатам экзит-полов, главаОГА занял третье место на выборах, получив почти 8% голосов
Глава Винницкой ОГА и кандидат в мэры Винницы Сергей Борзов, который баллотировался от президентской партии “Слуга Народа”, поздравил Сергея Моргунова с победой.
Об этом сам Сергей Борзов написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Поздравляю Сергея Моргунова с победой на выборах городского головы Винницы.
Официальные результаты голосования не объявлены, но екзітполи не оставляют сомнение.
Сергей Анатольевич, Вы были более убедительны. Есть политический опыт", - прокомментировал Борзов.
Поздравляю Сергея Моргунова с победой на выборах городского головы Винницы. Официальные результаты голосования не объявлены,...Posted by Сергей Борзов Кандидат на должность городского головы Винницы on Monday, October 26, 2020
Напомним, по данным экзит-пола "Украинская Стратегия Гройсмана” и Сергей Моргунов побеждают в Виннице .
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