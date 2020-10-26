Глава Винницкой ОГА Борзов признал свое поражение на выборах мэра Винницы

По результатам экзит-полов, главаОГА занял третье место на выборах, получив почти 8% голосов

По результатам экзит-полов, главаОГА занял третье место на выборах, получив почти 8% голосов

Фото из открытых источников

Глава Винницкой ОГА и кандидат в мэры Винницы Сергей Борзов, который баллотировался от президентской партии “Слуга Народа”, поздравил Сергея Моргунова с победой.

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