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17 вересня 2020, 15:26 6

На Вінниччині найбільшу підтримку виборців має "Українська стратегія Гройсмана"

17 вересня 2020, 15:26 6
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Фото з відкритих джерел
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Серед кандидатів у мери Вінниці абсолютне лідерство утримує чинний міський голова Сергій Моргунов

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи РЕЙТИНГ, проведеного 10-15 вересня, пише RegioNews.

Рейтинг партій до міської ради Вінниці очолює партія "Українська стратегія", за яку готові проголосувати 51,2% тих, хто визначився і мають намір прийти на вибори. Партію "Євросолідарність" підтримують 11,1%, "Слугу народу" – 10,3%, "Опозиційну платформу – За життя" – 4,7%, "Батьківщину" – 4,6%, партію Вінничан – 4,2%, партію "Сила і честь" – 3,2%. Рейтинги інших політичних сил – нижче 3%.

Серед кандидатів на мера Вінниці лідером є Сергій Моргунов, якого готові підтримати 72,9% тих, хто визначився та має намір взяти участь у виборах. Рейтинг інших кандидатів значно нижчий: за Сергія Борзова – 5,8%, Віктора Бронюка – 4,8%, Сергія Кудлаєнка – 3,8%, Володимира Продивуса – 3,0. Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%.

Моделювання другого туру мерських виборів (якщо у першому турі ніхто не набере 50% плюс 1 голос) показало, що за умови виходу до нього Сергія Моргунова та інших потенційних кандидатів, діючий мер отримав би перемогу. У парі з Сергієм Борзовим з результатом – 77% проти 9%, у парі з Віктором Бронюком – 76% проти 10%, у парі з Андрієм Гижком – 78% проти 7%, у парі з Сергієм Кудлаєнком – 78% проти 8%.

Нагадаємо, "Слуга народу" лідирує серед електоральних симпатій в Запоріжжі.

Партію "Слуга народу" у Львові готові підтримати лише 1,3% виборців .

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