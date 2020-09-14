Партію "Слуга народу" у Львові готові підтримати лише 1,3% виборців
Найбільшу підтримку жителі Львова висловлюють партії «Європейська Солідарність» - 26,8%. Серед місцевих партій лідирує «Самопоміч» - 13,6%.
Про це пише RegioNews з посиланням на Щоденний Львів.
Інформацію про нинішні рейтинги політичних партій у Львові озвучили у місцевому пресклубі на презентації дослідження "Соціально-психологічний стан Львова напередодні старту виборчої кампанії до місцевих органів самоврядування".
Зокрема, спікери зазначили, що пропрезидентську партію "Слуга народу" підтримують лише 1,3%.
Це - мізерне число, навіть свого часу Партія Регіонів мала вищий рейтинг, - розповів Петро Жук, керівник Центру з інформаційних проблем територій. – Симпатиками діючої партії у Львові, які входять у це число, є переважно пенсіонери, які ще мають сподівання, що влада покращить їхнє життя".
Соціально-психологічний стан Львова напередодні старту виборчої кампанії
Соціально-психологічний стан Львова напередодні старту виборчої кампанії до місцевих органів самоврядування, - презентація дослідження. Організатор: Центр з інформаційних проблем територій. Промовці: Петро Жук, керівник Центру з інформаційних проблем територій; Роман Соломонюк, куратор соціально-економічних проєктів Центру з інформаційних проблем територій.Опубліковано Прес-клуб Львів Понеділок, 14 вересня 2020 р.
Лідером передвиборних симпатій львів`ян є партія п`ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність".
Враховуючи, що люди вважають цю політичну силу опозиційною, це мале число, адже традиційно у Львові опозиційна до влади політсила має близько 50% підтримки. Це свідчить про те, що нині жителі міста не бачать єдиної політсили чи лідера, довкола якого можуть консолідуватися", - вважає Петро Жук.
Серед місцевих партій, за результатами опитування, лідирує "Самопоміч" - 13,6%. Партія "Голос" має підтримку 7,3% львів’ян, ВО "Батьківщина" - 6,7%, ВО "Свобода" - 6,5%, Українська Галицька партія" - 4,2%. Відразу 4 політичні сили мають на сьогодні рейтинг 0,5% підтримки: "Варта", "Сила і честь", "Громадянська позиція", "За майбутнє".
Нагадаємо, рейтинги Садового і Синютки на посаду мера Львова синхронно ростуть.