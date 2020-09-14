Партію "Слуга народу" у Львові готові підтримати лише 1,3% виборців

Симпатиками "слуг" є переважно пенсіонери, які вірять, що чинна влада покращить їхнє життя

Симпатиками "слуг" є переважно пенсіонери, які вірять, що чинна влада покращить їхнє життя

Фото: DailyLviv

Про це пише RegioNews з посиланням на Щоденний Львів.

Інформацію про нинішні рейтинги політичних партій у Львові озвучили у місцевому пресклубі на презентації дослідження "Соціально-психологічний стан Львова напередодні старту виборчої кампанії до місцевих органів самоврядування".

Зокрема, спікери зазначили, що пропрезидентську партію "Слуга народу" підтримують лише 1,3%.

Це - мізерне число, навіть свого часу Партія Регіонів мала вищий рейтинг, - розповів Петро Жук, керівник Центру з інформаційних проблем територій. – Симпатиками діючої партії у Львові, які входять у це число, є переважно пенсіонери, які ще мають сподівання, що влада покращить їхнє життя".

Соціально-психологічний стан Львова напередодні старту виборчої кампанії Соціально-психологічний стан Львова напередодні старту виборчої кампанії до місцевих органів самоврядування, - презентація дослідження. Організатор: Центр з інформаційних проблем територій. Промовці: Петро Жук, керівник Центру з інформаційних проблем територій; Роман Соломонюк, куратор соціально-економічних проєктів Центру з інформаційних проблем територій. Опубліковано Прес-клуб Львів Понеділок, 14 вересня 2020 р.

Лідером передвиборних симпатій львів`ян є партія п`ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Враховуючи, що люди вважають цю політичну силу опозиційною, це мале число, адже традиційно у Львові опозиційна до влади політсила має близько 50% підтримки. Це свідчить про те, що нині жителі міста не бачать єдиної політсили чи лідера, довкола якого можуть консолідуватися", - вважає Петро Жук.

Серед місцевих партій, за результатами опитування, лідирує "Самопоміч" - 13,6%. Партія "Голос" має підтримку 7,3% львів’ян, ВО "Батьківщина" - 6,7%, ВО "Свобода" - 6,5%, Українська Галицька партія" - 4,2%. Відразу 4 політичні сили мають на сьогодні рейтинг 0,5% підтримки: "Варта", "Сила і честь", "Громадянська позиція", "За майбутнє".

Нагадаємо, рейтинги Садового і Синютки на посаду мера Львова синхронно ростуть.