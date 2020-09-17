"Євросолідарність" назвала кандидата у мери Чернівців

Про це офіційно оголосили на сьогоднішньому з`їзді партії

Про це офіційно оголосили на сьогоднішньому з`їзді партії

Фото: ІА АСС

Сьогодні, 17 вересня, на Форумі демократичних сил у Чернівцях «Мій вибір – європейська Буковина», визначили, що у мери Чернівців балотуватиметься Василь Максимюк.

Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Довідка: Василь Максимюк очолює фракцію "ЄС" у Чернівецькій міській раді.

Навчався у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Підприємець. 11 років очолював ринок "Буковинський". Виконував обов`язки директора Калинівського ринку.

У 2014 році півтора місяці воював на Сході України. Був травмований під час обстрілу у Луганській області.

У 2010 році Василь Максимюк балотувався в мери Чернівців.

Нагадаємо, Відсторонений мер Чернівців Каспрук буде балотуватись від партії "Пропозиція".

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