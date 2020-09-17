"Євросолідарність" назвала кандидата у мери Чернівців
Сьогодні, 17 вересня, на Форумі демократичних сил у Чернівцях «Мій вибір – європейська Буковина», визначили, що у мери Чернівців балотуватиметься Василь Максимюк.
Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.
Довідка: Василь Максимюк очолює фракцію "ЄС" у Чернівецькій міській раді.
Навчався у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Підприємець. 11 років очолював ринок "Буковинський". Виконував обов`язки директора Калинівського ринку.
У 2014 році півтора місяці воював на Сході України. Був травмований під час обстрілу у Луганській області.
У 2010 році Василь Максимюк балотувався в мери Чернівців.
Нагадаємо, Відсторонений мер Чернівців Каспрук буде балотуватись від партії "Пропозиція".
Читайте також: "Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Буковині