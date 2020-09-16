"Слуга народу" лідирує серед електоральних симпатій в Запоріжжі

У наступне скликання Запорізької міськради ймовірно пройде кілька нових політсил

У наступне скликання Запорізької міськради ймовірно пройде кілька нових політсил

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Центр соціологічних досліджень "Інтер-Поліс" визначив електоральні симпатії запорожців якби вибори мера та депутатів відбулися завтра, пише RegioNews.

Згідно з дослідженням, за Володимира Буряка готові віддати свої голоси 19% опитаних респондентів. На другому місці кандидат від "СН" Віталій Тишечко з 17,5%. Таким чином, швидше за все вибори в Запоріжжі будуть проходити у два тури", - пишуть соціологи.

Серед політичних партій четвірка тих, хто проходить у міськраду за станом на середину вересня виглядає так: "Слуга Народу" — 21,8% "Єднання" — 13% "Партія Шарія" — 9,6% "ОПЗЖ" — 7,3% "Батьківщина" — 7,2% "Європейська Солідарність" — 6,6%.

Бар'єр швидше за все не подолають 14 політсил, серед яких "Радикальна партія", "Наш край", "Нова політика", "Сила людей" та інші, зазначили автори дослідження.

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