В Винницкой области наибольшую поддержку избирателей имеет "Украинская стратегия Гройсмана"

Партия лидирует на выборах в советы всех уровней в области

Партия лидирует на выборах в советы всех уровней в области

Фото из открытых источников

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы РЕЙТИНГ, проведенного 10-15 сентября, пишет RegioNews.

Рейтинг партий в городской совет Винницы возглавляет партия "Украинская стратегия", за которую готовы проголосовать 51,2% тех, кто определился и намерены прийти на выборы. Партию "Евросолидарность" поддерживают 11,1%, "Слугу народа" – 10,3%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 4,7%, "Батькивщину" – 4,6%, партию Винничан – 4,2%, партию "Сила и честь" – 3,2%. Рейтинги других политических сил – ниже 3%.

Среди кандидатов на мэра Винницы лидирует Сергей Моргунов, которого готовы поддержать 72,9% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Рейтинг остальных кандидатов значительно ниже: за Сергея Борзова – 5,8%, Виктора Бронюка – 4,8%, Сергея Кудлаенко – 3,8%, Владимира Продивуса – 3,0. Рейтинг других кандидатов – ниже 3%.

Моделирование второго тура мэрских выборов (если в первом туре никто не наберет 50% плюс 1 голос) показало, что при условии выхода к нему Сергея Моргунова и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Сергеем Борзовым с результатом – 77% против 9%, в паре с Виктором Бронюком – 76% против 10%, в паре с Андреем Гижком – 78% против 7%, в паре с Сергеем Кудлаєнком – 78% против 8%.

Напомним, "Слуга народа" лидирует среди электоральных симпатий в Запорожье.