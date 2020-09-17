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17 сентября 2020, 15:26 1

В Винницкой области наибольшую поддержку избирателей имеет "Украинская стратегия Гройсмана"

17 сентября 2020, 15:26 1
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Фото из открытых источников
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Среди кандидатов в мэры Винницы абсолютное лидерство удерживает действующий городской председатель Сергей Моргунов

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы РЕЙТИНГ, проведенного 10-15 сентября, пишет RegioNews.

Рейтинг партий в городской совет Винницы возглавляет партия "Украинская стратегия", за которую готовы проголосовать 51,2% тех, кто определился и намерены прийти на выборы. Партию "Евросолидарность" поддерживают 11,1%, "Слугу народа" – 10,3%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 4,7%, "Батькивщину" – 4,6%, партию Винничан – 4,2%, партию "Сила и честь" – 3,2%. Рейтинги других политических сил – ниже 3%.

Среди кандидатов на мэра Винницы лидирует Сергей Моргунов, которого готовы поддержать 72,9% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Рейтинг остальных кандидатов значительно ниже: за Сергея Борзова – 5,8%, Виктора Бронюка – 4,8%, Сергея Кудлаенко – 3,8%, Владимира Продивуса – 3,0. Рейтинг других кандидатов – ниже 3%.

Моделирование второго тура мэрских выборов (если в первом туре никто не наберет 50% плюс 1 голос) показало, что при условии выхода к нему Сергея Моргунова и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Сергеем Борзовым с результатом – 77% против 9%, в паре с Виктором Бронюком – 76% против 10%, в паре с Андреем Гижком – 78% против 7%, в паре с Сергеем Кудлаєнком – 78% против 8%.

Напомним, "Слуга народа" лидирует среди электоральных симпатий в Запорожье.

Партию "Слуга народа" во Львове готовы поддержать лишь 1,3% избирателей .

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