Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов відмовився від охорони

На своїй сторінці у Facebook, новопризначений голова ОДА написав, що його не потрібно охороняти, повідомляє RegioNews.

Був здивований, що з бюджету виділяється майже пів мільйона гривень в рік на охорону голови обласної державної адміністрації. Фактично особисті тілоохоронці за кошти платників податків. Від кого охороняти? Вважаю, що це не правильно. Тому ініціював розірвання відповідного договору облдержадміністрації з поліцією. Доцільніше гроші витратити на засоби захисту для медиків, дітей-сиріт або інклюзивну освіту... Потреб на сьогодні багато.

Щодо охоронців, то зазначу, що хлопці не будуть звільнені, вони й далі працюватимуть в штаті поліції. Я переконаний, що у правоохоронців є чим займатись", - розповів Борзов.