19:37  24 червня
На Тернопільщині і Вінниччині евакуйовують людей через загрозу паводку
13:02  24 червня
У столиці послабили карантин. Що зміниться
19:06  24 червня
Зведенння ООС: три обстріли, поранених немає
UA | RU
UA | RU
24 червня 2020, 20:09 7

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов відмовився від охорони

24 червня 2020, 20:09 7
Читайте также на русском языке
Очільник Вінниччини розірвав договір з місцевою поліцією
Очільник Вінниччини розірвав договір з місцевою поліцією
Читайте также
на русском языке

На цю статтю витрат у бюджеті області було закладено півмільйона гривень

На своїй сторінці у Facebook, новопризначений голова ОДА написав, що його не потрібно охороняти, повідомляє RegioNews.

Був здивований, що з бюджету виділяється майже пів мільйона гривень в рік на охорону голови обласної державної адміністрації. Фактично особисті тілоохоронці за кошти платників податків. Від кого охороняти? Вважаю, що це не правильно. Тому ініціював розірвання відповідного договору облдержадміністрації з поліцією. Доцільніше гроші витратити на засоби захисту для медиків, дітей-сиріт або інклюзивну освіту... Потреб на сьогодні багато.

Щодо охоронців, то зазначу, що хлопці не будуть звільнені, вони й далі працюватимуть в штаті поліції. Я переконаний, що у правоохоронців є чим займатись", - розповів Борзов.

Мене не потрібно охороняти Був здивований, що з бюджету виділяється майже пів мільйона гривень в рік на охорону голови...

Опубліковано Сергеєм Борзовим Вівторок, 23 червня 2020 р.

Нагадаємо, Сергія Борзова призначили на посаду голови Вінницької ОДА 19 червня.

поліція Вінниця Вінницька область ОДА голова охорона Борзов Сергій
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Тернопільщині і Вінниччині евакуйовують людей через загрозу паводку
24 червня 2020, 19:37
Депутати харківської міської ради порушили карантин
24 червня 2020, 15:14
У Кривому Розі затримали банду, до якої входили поліцейський і депутат
24 червня 2020, 14:52
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Дубінський і Ко: хранителі півночі
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Всі блоги »