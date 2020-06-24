Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов відмовився від охорони
На цю статтю витрат у бюджеті області було закладено півмільйона гривень
На своїй сторінці у Facebook, новопризначений голова ОДА написав, що його не потрібно охороняти, повідомляє RegioNews.
Був здивований, що з бюджету виділяється майже пів мільйона гривень в рік на охорону голови обласної державної адміністрації. Фактично особисті тілоохоронці за кошти платників податків. Від кого охороняти? Вважаю, що це не правильно. Тому ініціював розірвання відповідного договору облдержадміністрації з поліцією. Доцільніше гроші витратити на засоби захисту для медиків, дітей-сиріт або інклюзивну освіту... Потреб на сьогодні багато.
Щодо охоронців, то зазначу, що хлопці не будуть звільнені, вони й далі працюватимуть в штаті поліції. Я переконаний, що у правоохоронців є чим займатись", - розповів Борзов.
Мене не потрібно охороняти Був здивований, що з бюджету виділяється майже пів мільйона гривень в рік на охорону голови...Опубліковано Сергеєм Борзовим Вівторок, 23 червня 2020 р.
Нагадаємо, Сергія Борзова призначили на посаду голови Вінницької ОДА 19 червня.