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Президент призначив головою Вінницької ОДА Сергія Борзова
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19 червня 2020, 13:20 25

Президент призначив головою Вінницької ОДА Сергія Борзова

19 червня 2020, 13:20 25
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Сергія Борзова головою Вінницької обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію Вінницької ОДА. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Під час призначення, Сергій Борзов зазначив, що налаштований працювати швидко та ефективно.

У мене є півроку. Часу небагато у зв'язку з реформою децентралізації. Пріоритетом моєї роботи є подальший стратегічний розвиток регіону... Налаштований працювати швидко, досягати та вирішувати проблеми області", - зазначив він.

У зв'язку з цим, Борзов запропонував оптимізувати штатну чисельність Вінницької ОДА та сформувати чіткий план антикризових заходів у Вінницькій області.

"Ми повинні чесно проаналізувати обласні програми, про які мешканці Вінничини просто не знають. Кожна гривня має витрачатися з користю", - заявив Борзов.

У сфері сільського господарства Борзов планує інвентаризацію сільськогосподарських земель комунальної та державної власності.

Також він планує запровадити програму підтримки чесних підприємців та вести боротьбу із тіньовим бізнесом.

Успішна громада - успішна країна", - резюмував Борзов.

Раніше повідомлялось, що Кабмін погодив призначення Сергія Борзова головою Вінницької ОДА

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Вінниця Вінницька область ОДА голова Сергія Борзов
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