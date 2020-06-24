Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов отказался от охраны

На своей странице в Facebook, новоназначенный глава ОГА написал, что его не нужно охранять, сообщает RegioNews.

Был удивлен, что из бюджета выделяется почти пол миллиона гривен в год на охрану председателя областной государственной администрации. Фактически личные телохранители за средства налогоплательщиков. От кого охранять? Считаю, что это не правильно. Поэтому инициировал расторжение соответствующего договора облгосадминистрации с полицией. Целесообразнее потратить деньги на средства защиты для медиков, детей-сирот или инклюзивное образование... Потребностей на сегодня много.

Касательно охранников, то отмечу, что ребята не будут уволены, они и дальше будут работать в штате полиции. Я убежден, что у правоохранителей есть чем заниматься", - рассказал Борзов.