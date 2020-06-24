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24 июня 2020, 20:09 7

Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов отказался от охраны

24 июня 2020, 20:09 7
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На эту статью расходов в бюджете области было заложено полмиллиона гривен

На своей странице в Facebook, новоназначенный глава ОГА написал, что его не нужно охранять, сообщает RegioNews.

Был удивлен, что из бюджета выделяется почти пол миллиона гривен в год на охрану председателя областной государственной администрации. Фактически личные телохранители за средства налогоплательщиков. От кого охранять? Считаю, что это не правильно. Поэтому инициировал расторжение соответствующего договора облгосадминистрации с полицией. Целесообразнее потратить деньги на средства защиты для медиков, детей-сирот или инклюзивное образование... Потребностей на сегодня много.

Касательно охранников, то отмечу, что ребята не будут уволены, они и дальше будут работать в штате полиции. Я убежден, что у правоохранителей есть чем заниматься", - рассказал Борзов.

Меня не нужно охранять Был удивлен, что из бюджета выделяется почти пол миллиона гривен в год на охрану головы...

Опубликовано Сергеем Борзовым Вівторок 23 июня 2020 года.

Напомним, Сергея Борзова назначили на должность председателя Винницкой ОГА 19 июня.

полиция Винница Винницкая область ОГА глава охрана Борзов Сергей
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