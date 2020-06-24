Депутати харківської міської ради порушили карантин
Кілька народних обранців працювали без масок під час сесії
Кілька народних обранців працювали без масок під час сесії
До Шевченківського відділу поліції міста Харкова повідомили про те, що декілька депутатів без масок перебувають у сесійній залі міськради.
Про це повідомляє Regionews з посиланням на ГУ Нацполіції Харківської області.
З відповідною заявою звернувся колега порушників, 52-річний депутат, який був присутній на сесії.
За адресою виїжджав екіпаж патрульної поліції. На місці події правоохоронці прийняли заяву про порушення карантинних вимог та опитали свідків.
Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції.
Нагадаємо, 11 червня депутати Запорізької облради масово порушили карантин. 65 депутатів, які зібралися на сесію, були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції
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