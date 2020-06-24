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24 червня 2020, 15:14 4

Депутати харківської міської ради порушили карантин

24 червня 2020, 15:14 4
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Кілька народних обранців працювали без масок під час сесії
Кілька народних обранців працювали без масок під час сесії
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До Шевченківського відділу поліції міста Харкова повідомили про те, що декілька депутатів без масок перебувають у сесійній залі міськради.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на ГУ Нацполіції Харківської області.

З відповідною заявою звернувся колега порушників, 52-річний депутат, який був присутній на сесії.

За адресою виїжджав екіпаж патрульної поліції. На місці події правоохоронці прийняли заяву про порушення карантинних вимог та опитали свідків.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку Шевченківського відділу поліції.

Нагадаємо, 11 червня депутати Запорізької облради масово порушили карантин. 65 депутатів, які зібралися на сесію, були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції

карантин поліція Харьків депутат горсовет сесія маски
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