У Кривому Розі затримали банду, до якої входили поліцейський і депутат

Злочинна група вимагала з потерпілого громадянина $160 тисяч

Злочинна група вимагала з потерпілого громадянина $160 тисяч

Оперативники задокументували злочинну діяльність групи осіб, які заробляли на «вибиванні» неіснуючих боргів із мешканців регіону.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

У ході слідства встановлені всі учасники угруповання та його організатор – всі вони є мешканцями Кривого Рогу. Серед них – працівник правоохоронного органу та депутат райради.

Останні вимагали з громадянина 160 тисяч доларів США, які той, начебто, комусь заборгував. Під час зустрічей з потерпілим зловмисники неодноразово погрожували розправою та знищенням його майна.

Силовики затримали організатора та двох учасників злочинної групи безпосередньо під час передачі частини коштів – $40 тисяч. Наразі вони затримані у порядку статті 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозри за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

За даний злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 7-ми років.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині за отримання хабара затримали начальника сектора кримінальної поліції