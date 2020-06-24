На Тернопільщині і Вінниччині евакуйовують людей через загрозу паводку

Очікується, що завтра вода в річці Дністер підніметься до 9 метрів

Очікується, що завтра вода в річці Дністер підніметься до 9 метрів

Фото: Дністровське БУВР

На Тернопільщині вода вже перелилася через дамбу і прямує до людських осель.

Про це пише RegioNews з посиланням на Дністровське БУВР, Тернопільську та Вінницьку ОДА.

Із придністрових сіл на Тернопільщині вже евакуйовують людей. Через загрозу підтоплення вирішили відселити жителів сіл Устя Зелене, Вістря і з селища Коропець, що на Монастирищині.

Зокрема, це стосується будинків у нижній частині населених пунктів. Рятувальники повідомляють, що у Коропці через часті зливи підтопило сільськогосподарські угіддя, а в Усті Зеленому розпочався перелив води через дамбу. Саме через це є загроза підтоплення будинків.

У трьох селах району вже розгорнули пункти евакуації. На місці працюють представники поліції та спецслужби цивільного захисту.

УВАГА В Днiстрi очiкується проходження максимальних рiвнiв паводку За даними Гідрометцентру очiкується... Опубліковано Дністровське БУВР Середа, 24 червня 2020 р.

До міста Могилева-Подільського (Вінницька область), якому загрожує підтоплення внаслідок скидів води Дністровською ГЕС для пропуску дощового паводку, спрямували спецтехніку швидкого реагування.

У місті вже підготували необхідний продовольчий резерв, визначили місця для евакуації людей.

Опубліковано Віталієм Криганом Середа, 24 червня 2020 р.

Тут вже зафіксовані підтоплення садиб на кількох вулицях у м. Могилів-Подільський, м. Ямпіль, а також у кількох селах обох районів, розташованих уздовж Дністра.

Нагадаємо, голова уряду Денис Шмигаль доручив розробити невідкладні заходи для ліквідації наслідків негоди на заході України