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На Тернопільщині і Вінниччині евакуйовують людей через загрозу паводку
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24 червня 2020, 19:37 12

На Тернопільщині і Вінниччині евакуйовують людей через загрозу паводку

24 червня 2020, 19:37 12
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Очікується, що завтра вода в річці Дністер підніметься до 9 метрів
Очікується, що завтра вода в річці Дністер підніметься до 9 метрів
Фото: Дністровське БУВР
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На Тернопільщині вода вже перелилася через дамбу і прямує до людських осель.

Про це пише RegioNews з посиланням на Дністровське БУВР, Тернопільську та Вінницьку ОДА.

Із придністрових сіл на Тернопільщині вже евакуйовують людей. Через загрозу підтоплення вирішили відселити жителів сіл Устя Зелене, Вістря і з селища Коропець, що на Монастирищині.

Зокрема, це стосується будинків у нижній частині населених пунктів. Рятувальники повідомляють, що у Коропці через часті зливи підтопило сільськогосподарські угіддя, а в Усті Зеленому розпочався перелив води через дамбу. Саме через це є загроза підтоплення будинків.

У трьох селах району вже розгорнули пункти евакуації. На місці працюють представники поліції та спецслужби цивільного захисту.

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Опубліковано Дністровське БУВР Середа, 24 червня 2020 р.

До міста Могилева-Подільського (Вінницька область), якому загрожує підтоплення внаслідок скидів води Дністровською ГЕС для пропуску дощового паводку, спрямували спецтехніку швидкого реагування.

У місті вже підготували необхідний продовольчий резерв, визначили місця для евакуації людей.

Опубліковано Віталієм Криганом Середа, 24 червня 2020 р.

Тут вже зафіксовані підтоплення садиб на кількох вулицях у м. Могилів-Подільський, м. Ямпіль, а також у кількох селах обох районів, розташованих уздовж Дністра.

Нагадаємо, голова уряду Денис Шмигаль доручив розробити невідкладні заходи для ліквідації наслідків негоди на заході України

евакуація Вінниця Вінницька область ДСНС дамба Тернопіль річка Повінь Дністер
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