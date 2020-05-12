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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
12 травня 2020, 10:25 14

Підприємці Вінниці та Луцька знову пікетують міськради

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12 травня 2020, 10:25 14
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Після пом'якшення карантину підприємцям не дозволили торгувати на непродовольчих ринках
Після пом'якшення карантину підприємцям не дозволили торгувати на непродовольчих ринках

Підприємці, які торгують на непродовольчих ринках Вінниці та Луцька вийшли на мітинги під міськими радами. Малий бізнес вимагає дозволити торгівлю на ринках на тих же умовах, що і в торгових центрах.

Про це інформують місцеві ЗМІ, пише RegioNews.

У Вінниці під стіни мерії на мітинг вийшли торговці ринку "Урожай", Муніципального ринку та Центрального ринку, пише видання "ВинницаНьюз". Люди кажуть, що їм забороняють продавати одяг і взуття, сантехніку і побутову техніку в той час, як те ж саме дозволили робити великим торговим центрам.

Чим ми відрізняємося від магазинів і ТЦ? Вони працюють у приміщеннях, а ми постійно на відкритому повітрі. У нас теж є всі засоби дезінфекції, є маски, ми готові постійно мити свої робочі місця", – розповіла продавщиця одягу на ринку "Урожай" Наталія.

"Ми змушені працювати, як якісь нелегали. Я зустрічаюся з клієнтами в інших місцях, щоб вони подивися на продукцію, а потім купували. Причому нам ніхто не відміняв оренду, не робив жодних компенсацій. Чому в Черкасах, Хмельницькому та інших містах дозволили працювати всім на ринках, а у нас немає? Ми втрачаємо гроші. Люди, які по 10-20 років торгують, можуть все втратити. а хто буде годувати наших дітей?" – обурюється продавець сантехніки з Центрального ринку Олександр.

Всі ФОП, які займаються торгівлею непродовольчими товарами на ринках "Урожай", Муніципальний ринок Центральний ринок підписали лист зі зверненням до Вінницькій міськраді на ім'я мера, але жодних відповідей не отримали.

Опубліковано Європейський Центральний Ринок Вівторок, 12 травня 2020 р.

У Луцьку ініціативна група підприємців вимагає від міськради дозволити торгівлю на ринках на тих же умовах, що і ТРЦ, пише volyn.com.ua. Підприємці зазначають, що великим торговим центрам дозволили торгівлю, а по ринках досі немає жодної інформації.

Підприємці вимагають негайного відкриття ринків і зменшення ставки єдиного податку.

Нагадаємо, в Україні відновили роботу більше 500 продовольчих ринків.

Також у Києві проходили масові акції протесту підприємців з 40 міст України з вимогою дозволити їм працювати.

МОЗ з 11 травня дозволив працювати деяких сфер малого бізнесу при виконанні всіх необхідних заходів безпеки.


карантин митинг протести Вінниця Луцьк ринки
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