В сервісних центрах МВС запрацює електронна черга

Центри здійснюють операції по купівлі-продажу транспортних засобів

Фото: видання Loyer

Центри здійснюють операції по купівлі-продажу транспортних засобів

З 12 травня, після двох місяців вимушеної перерви на карантин, відновлюють роботу Сервісні центри МВС, які здійснюють реєстраційні дії з автотранспортом. Для уникнення скупчення людей тут запрацює електронна черга.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка у Facebook.

За два місяці карантину українці були вимушені відкладати операції по купівлі-продажу транспортних засобів. Важливо, щоб досягнення карантину не були втрачені через те, що завтра тисячі власників авто одночасно звернуться до Сервісних центрів МВС перереєстровувати авто.

"Логічно, що система Сервісних центрів МВС не взмозі буде за один день провести десятки тисяч перереєстрацій авто, які накопичились за два місяці карантину. Тож Головним Сервісним Центром МВС розроблена зручна послуга "Запис в електронну чергу", - пише Геращенко.

Для того, щоб обрати зручний час, а не стояти в чергах наражаючись на небезпеку підхопити інфекцію, достатньо зайти на сайт Головного сервісного центру МВС - www.hsc.gov.ua , обрати розділ "Запис в електронну чергу", пройти ідентифікацію через Bank ID, чи ЕЦП, знайти Сервісний центр та отримати дату та час, коли це можна зробити.

Завтра, 12 травня, після двох місяців вимушеної перерви на карантин, починають свою роботу Сервісні центри МВС, які... Опубліковано Антоном Геращенком Понеділок, 11 травня 2020 р.

Нагадаємо, 11 травня стартував перший етап послаблення карантинних заходів, вжитих для протидії поширенню пандемії COVID-19.