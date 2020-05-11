Уряд виділив шість мільярдів гривень для допомоги безробітним
Для підтримки бізнесу уряд створив кредитні програми, а також виділив додаткове фінансування для допомоги безробітним.
Про це RegioNews повідомляє із посиланням на Офіс Президента.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що, за інформацією Державного центру зайнятості, цього місяця зареєструвалося додатково 140 тисяч безробітних. Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет Міністрів виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом.
Він додав, що для підтримки малого та мікробізнесу з боку уряду створені всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9%". Додатково фіналізується інша програма – "Нові гроші", за якою підприємці матимуть можливість отримати кредити під дуже низький відсоток.
"Ці програми допоможуть українському бізнесу витримати важкі економічні умови, зумовлені епідемією, а також стануть запорукою збереження робочих місць. Основна умова програм – збереження не менше 80% робочих місць у малому та мікробізнесі", – наголосив Денис Шмигаль.
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В Уряді планують відновити перевезення заробітчан наземним транспортом. Заходи медичної та санітарної безпеки при перевезеннях залишаються пріоритетними.
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