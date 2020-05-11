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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
11 травня 2020, 16:45 4

Уряд виділив шість мільярдів гривень для допомоги безробітним

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11 травня 2020, 16:45 4
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Лише у травні в центрах зайнятості зареєструвалися 140 тисяч безробітних
Фото з відкритих джерел
Лише у травні в центрах зайнятості зареєструвалися 140 тисяч безробітних

Для підтримки бізнесу уряд створив кредитні програми, а також виділив додаткове фінансування для допомоги безробітним.

Про це RegioNews повідомляє із посиланням на Офіс Президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що, за інформацією Державного центру зайнятості, цього місяця зареєструвалося додатково 140 тисяч безробітних. Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет Міністрів виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом.

Він додав, що для підтримки малого та мікробізнесу з боку уряду створені всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9%". Додатково фіналізується інша програма – "Нові гроші", за якою підприємці матимуть можливість отримати кредити під дуже низький відсоток.

"Ці програми допоможуть українському бізнесу витримати важкі економічні умови, зумовлені епідемією, а також стануть запорукою збереження робочих місць. Основна умова програм – збереження не менше 80% робочих місць у малому та мікробізнесі", – наголосив Денис Шмигаль.

Читайте також: Послаблення карантину в Україні: що відкриється 11 травня.

В Уряді планують відновити перевезення заробітчан наземним транспортом. Заходи медичної та санітарної безпеки при перевезеннях залишаються пріоритетними.


Кабмін карантин допомога уряд
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