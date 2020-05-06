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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
06 травня 2020, 12:45 31

Центр Києва заблокували підприємці-протестувальники

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06 травня 2020, 12:45 31
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Активісти із 40 міст приїхали до столиці на акцію протесту
Фото: скрін відео
Активісти із 40 міст приїхали до столиці на акцію протесту

Протестувальники вимагають від влади не перешкоджати підприємницькій діяльності. Дозволити людям працювати - головна вимога бізнесу.

Про акції протесту пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Близько півсотні автомобілів стоять на Європейській площі. На машинах наклейки: "Ні знищенню малого бізнесу", "Справедливість для всіх", "Карантин вбиває", "Відкрити ринки країни", "Захисти ФОП", "Знищимо малий бізнес, візьмемо новий транш від МВФ?", "Вистачить приймати бездумні рішення" та інші.

Учасники акції вимагають не зупиняти роботу малого і середнього бізнесу з-за карантину.

Також на пішохідному переході біля парламентської бібліотеки близько 30 людей ходять по колу і не пропускають автомобілі, які не беруть участі в акції. Така ж ситуація на пішохідному переході на Парковій алеї біля стадіону Динамо.

У свою чергу, поліція перекрила вулицю Грушевського в напрямку урядового кварталу. Силовики не пускають активістів до будівлі Кабміну.

Стадіон Динамо зараз.

Опубліковано Yan Dobronosov Середа, 6 травня 2020 р.


Київ карантин бізнес протести
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